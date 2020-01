Ende für die Thüringer Wollgarnspinnerei in Bad Langensalza

Einst war das Unternehmen der größte Arbeitgeber der Stadt, nun stehen in der Fabrikstraße in Bad Langensalza die Maschinen still. Die Thüringer Wollgarnspinnerei (TWS) hat zum 31. Dezember 2019 ihren Betrieb eingestellt. Das bestätigte Dietmar Lange, einer der Geschäftsführer des Unternehmens.

Die zuletzt 43 Mitarbeiter seien unter Einhaltung der Kündigungsfristen und nach einem mit dem Betriebsrat vereinbarten Interessenausgleich und Sozialplan aus dem Unternehmen geschieden. Auch die Gesellschaft werde in den nächsten Monaten ihre Bücher schließen. Die Fabrikgebäude sollen an andere Gewerbe vermietet werden. Die Maschinen sollen Händlern angeboten werden oder an anderen Standorten der Spinnereigruppe Wagenfeld, zu der die TWS seit den 1990er-Jahren gehörte, zum Einsatz kommen.

Spinnerei machteseit Jahren ständig Verluste

Das Betriebsende kam laut Dietmar Lange nicht unerwartet. Demnach habe die TWS zuletzt Jahr für Jahr erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Viele Webereien, welche die Bad Langensalzaer Garne verwendeten, hätten ihrerseits die Geschäfte aufgegeben. Deren Aufträge hätten gefehlt.

In anderen Textilsparten habe die Spinnerei preislich nicht mit importierten Garnen konkurrieren können. Die Schließung sei daher nicht zu verhindern gewesen.

Die Garnproduktion und Weberei ist Teil der Industriegeschichte Bad Langensalzas. Im Stadtmuseum ist ein alter Webstuhl ausgestellt. Foto: Daniel Volkmann / TA

Damit endet nach exakt 200 Jahren ein bedeutendes Stück Industriegeschichte – nicht nur für Bad Langensalza. Denn die hiesige Fabrik war nach Informationen des Bad Langensalzaer Heimatforschers Holger Schneider die erste Kammgarnspinnerei Deutschlands. Der Gründung im Jahr 1820 gingen einige Jahre mit Proben und Testläufen voraus.

Von Langensalza nach England

Der Gründer, Johann C. Weiß, ging nach seiner Ausbildung im elterlichen Betrieb in Langensalza nach England und Frankreich. Dort studierte er die Einrichtung und Arbeitsweise der modernsten Spinnereien jener Zeit. 1803 richtete Weiß die erste Langensalzaer Baumwollspinnerei ein. Doch weder dieses Unternehmen noch die folgende Flachsspinnerei konnte sich etablieren.

1820 begann die Familie Weiß, Kammgarne aus Schurwoll-Kammzügen zu spinnen. Beliefert wurden vor allem Webereien im Vogtland. Diese Kammgarnspinnerei erwarb sich bald einen guten Namen. 1850 verkaufte der Gründersohn den Betrieb an die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei Nordwolle aus Delmenhorst. Diese war laut Dietmar Lange damals die größte deutsche Spinnereigruppe. Um 1920 stellten an den verschiedenen Standorten 4500 Mitarbeiter ein Viertel der Weltproduktion an Kammgarn-Rohweißgarnen her.

Die Meister der TWS aus dem Jahr 1900. Die Spinnerei war einst größter Arbeitgeber in Bad Langensalza. Foto: Verlag Hans Tellgmann Langensalza 1900 / Sammlung Holger Schneider

Laut Holger Schneider gab es „in der Spinne auf dem Klausberg“ – so der Bad Langensalzaer Volksmund – bereits 1883 eine Krankenkasse für die Mitarbeiter. Männer und Frauen erhielten den gleichen Lohn, 3,25 Mark pro Woche. Die elf Meister der Langensalzaer Spinnerei erhielten im Jahr 1900 mit 6,50 Mark den doppelten Wochenlohn.

Häftlinge schufteten für die Rüstung von Nazi-Deutschland

Nach dem Niedergang der norddeutschen Unternehmensgruppe 1929 setzte die hiesige Spinnerei ihre Produktion unter der Leitung belgischer Eigentümer, der Eupener Kammgarnwerke, fort. Ab 1939 musste ein Teil der Fabrikräume zur Fertigung von militärischen Ausrüstungen zur Verfügung gestellt werden. Bis 1945 existierte hier ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald, die Häftlinge stellten Flugzeugteile her. An die 22 Opfer erinnert ein Gedenkstein auf dem Werkgelände.

Ein Gedenkstein erinnert an die Opfer des KZ Buchenwald. Die Fabrik war in der Nazizeit ein Außenlager. Foto: Jens König

Nach dem Krieg übernahm der Staat die Leitung des Werkes. 1968 wurde der Betrieb enteignet, mit der benachbarten Grobgarnspinnerei fusioniert und unter dem Namen Thüringer Wollgarnspinnerei der VEB Westthüringer Kammgarnspinnereien Mühlhausen unterstellt. Das Grobgarnwerk überstand die Wendezeit nicht. Die Kammgarnspinnerei Bad Langensalza machte als Teil der Spinnereigruppe Wagenfeld als Thüringer Wollgarnspinnerei weiter – bis Ende 2019.