Erster Bioladen in Bad Langensalza kurz vor der Eröffnung

Naturkost statt Nägel – im ehemaligen Eisenwarengeschäft in der Herrenstraße 6 eröffnet am Dienstag, 17. November, mit Nah-Pur der erst Bioladen der Kurstadt. Zehn Männer und Frauen werden künftig Kunden beraten, Regale befüllen, Ware bestellen und das Netzwerk regionaler Zulieferer pflegen.

Waren aus Welsbach, Großengottern, Mühlhausen und weiteren Orten

Denn Bio-Produkte gibt es auch in den Supermärkten. Die Mannschaft von Nah-Pur will sich mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln abheben. In den vergangenen Monaten knüpften sie unter anderem Kontakte zu Toms Farm in Großwelsbach, zu Schweizer Sauerkonserven in Großengottern, zum Gut Sambach in Mühlhausen oder zu Sabine Hanstein aus Büttstedt, die Naturkosmetik produziert.

Das Sortiment umfasst Obst, Gemüse, Backwaren, Käse und andere Molkereiprodukte, Nudeln und Konserven bis hin zu Schokolade und Keksen. Auch Weine, alkoholfreien Gin und Kaffee gibt es. „Wir bieten nur Sachen an, die wir mit ganzem Herzen empfehlen können“, stellt Nick Böttner klar. Lange haben die Vereinsmitglieder sich durch die Bio-Palette gearbeitet und ihre Favoriten zusammengestellt.

Der Einkauf im Laden soll möglichst umweltschonend, ergo verpackungsarm sein. Getreide kann selbst gemahlen, Müsli selbst abgefüllt werden. Auch kompostierbare Zahnseide, Bambuszahnbürsten, sparsame Rasierhobel und wiederverwendbare Gefäße aus Edelstahl werden angeboten – alles mit dem Ziel der Müllvermeidung.

Von der ersten Ankündigung bis zur Eröffnung sind eineinhalb Jahre vergangen. Aus der ursprünglich geplanten Genossenschaft ist ein Verein geworden. „Wir sind offen. Wer will, kann sich aktiv für wenigstens vier Stunden pro Woche einbringen oder uns finanziell mit 100 Euro pro Jahr unterstützen“, so Nick Böttner. Das Geld soll als Warengutschein zurückgegeben werden. Apropos: Der Nah-Pur-Verein bittet darum, dass Gutscheine, die in den vergangenen Monaten gekauft wurden, nicht alle gleich zur Eröffnung eingelöst werden. Sonst könnte der Start finanziell schwierig werden.