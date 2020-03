Etwa 100 freie Parzellen: Gartenfreunde können in Tennstedt und Nägelstedt fündig werden

Wer zum allmählichen Beginn der warmen Jahreszeit mit einem eigenen Garten liebäugelt, hat in Bad Tennstedt und Nägelstedt gute Karten. Etwa 100 Parzellen sind in den beiden Orten derzeit verfügbar, bestätigte Marlis Teichmann, die Vize-Vorsitzende des Kleingärterverbandes Bad Langensalza. Der Verband repräsentiert 23 Kleingartenvereine mit 1300 Gärten in Bad Langensalza, Bad Tennstedt, Nägelstedt und Schönstedt.

Leerstand in Bad Langensalza bei etwa zehn Prozent

In Bad Langensalza selbst betrage der Leerstand momentan nur etwa zehn Prozent. „Ohne die Anlage am Volkspark wäre es noch weniger“, so Marlis Teichmann. Der Grund für den höheren Leerstand in Nägelstedt und Bad Tennstedt sieht Heinz-Jürgen Aldehoff, Mitglied im Vorstand, in der Struktur der ländlichen Gebiete. Viele Anwohner hätten ohnehin schon Land oder einen Hof mit großem Grundstück und seien unter der Woche nicht in der Region, weil sie auswärts arbeiten.

Dennoch gehe der Trend wieder zum Kleingarten, auch bei jungen Menschen, sind beide überzeugt. Trotz teils strenger Vorgaben etwa zur Aufteilung des Gartens in ein Drittel Anbaufläche, ein Drittel Rasen und ein Drittel für Laube, Schuppen und andere Gebäude. „Wie zeitgemäß das Bundeskleingartengesetz heute noch ist, darüber lässt sich streiten. Aber wir sind daran gebunden. Außerdem garantiert uns dieses Gesetz einen niedrigen Pachtzins und unbefristete Pachtverträge“, erklärt Marlis Teichmann.

Heinz-Jürgen Aldehoff fügt hinzu, dass die Vereinsvorstände bei der Kontrolle der Aufteilung nicht mit dem Maßband durch die Gärten gehen. „Außerdem gibt es für Familien mit Kindern nichts Besseres, als Obst und Gemüse selbst anzubauen. Nur dort weiß ich mit Sicherheit, was an die Pflanzen drankommt. Das ist garantiert Bio“, sagt er.

Umstrukturierungen in der vergangenen Jahren

Der Kleingärtnerverband Bad Langensalza hat in den vergangenen Jahren einige Umstrukturierungen hinter sich. Der Vorstand ist neu besetzt und hat sich zum Ziel gesetzt, die Kleingärtner der Region wieder stärker zusammenzubringen. Das sei in der Vergangenheit vernachlässigt worden. „Zu DDR-Zeiten haben wir zusammengehalten. Das hat gelitten. Zu diesem Gemeinschaftssinn wollen wir zurückfinden“, sagt Marlis Teichmann.

So gebe es mittlerweile einmal im Quartal eine Gesprächsrunde, bei der alle Vereine ihre Anliegen vorbringen können. Dieses Angebot werde gut angenommen. „Wir als Verband geben Rückendeckung bei rechtlichen und organisatorischen Fragen, informieren zu Fördermitteln und versuchen alles, um die Vereine und Gärtner zu unterstützen“, so Marlis Teichmann. Das ist viel Arbeit für die fünf Personen im Vorstand. Viele Wochenenden würden für Weiterbildungen geopfert.

Stadtfest zum 30-jährigen Verbandsbestehen

In diesem Jahr begeht der Verband sein 30-Jähriges. Am 15. August soll es daher ein Stadtfest geben. Alle Gartenanlagen Bad Langensalzas werden für Besucher geöffnet sein – die Tschu-Tschu-Bahn wird ihre Runden drehen. Fünf Anlagen wollen ein Programm auf die Beine stellen. Am Sülzenberg in Ufhoven können mit Säge und Hammer Insektenhotels und Vogelhäuschen gezimmert werden. Für 10 Uhr ist in der Anlage „Am Volkspark“ ein Frühschoppen mit Alleinunterhalter angesetzt, 12 Uhr laden die „Kammgarnwerke“ zum Mittagessen ein. Eine Gulaschkanone und ein Schwein am Grill soll es geben. 14 Uhr gibt’s Kaffee in der „Bodenreform“. Abends ist im „Taubental“ eine Tanzveranstaltung unter freiem Himmel geplant.

Sprechzeiten des Vorstands an jedem 2. und 4. Donnerstag im Monat ab 15 Uhr, jeden 1. Samstag 10-12 Uhr, Neue Gasse 7/8, Bad Langensalza