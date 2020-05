Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahner Höhe hält an Investitionen fest

Die Corona-Krise zeigt noch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Finanzen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Fahner Höhe. Zur VG-Sitzung am Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus Dachwig stand zwar ein Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung auf der Tagesordnung, doch dabei ging es weniger um Finanzen, sondern um eine Formalie, wie der Gemeinschaftsvorsitzende Lucas Gürtler sagt.

Am Zahlenwerk habe sich nichts geändert, nur am Stellenplan. Ende 2019 hatte die VG beschlossen, die Kassenleitung mit einer Beamtin zu besetzen. Aus internen Gründen sei das nicht möglich. Deswegen gibt es dafür im Stellenplan eine Beschäftigtenstelle.

Die Mai-Steuerschätzung besage, dass es zu Einschnitten bei der Einkommens- und Umsatzsteuer kommen werde, berichtet Gürtler. Das werde sich bei den Einnahmen der fünf Gemeinden deutlich widerspiegeln. Es wirke sich dieses Jahr noch nicht auf die Investitionen aus. In Tonna, Dachwig und Großfahner liege der Fokus auf Straßenbau, in Döllstädt entstehe eine Skatinganlage. In Gierstädt stehen kleinere Projekte an. Die VG-Umlage sei durch die Gemeinden gesichert.

Die VG-Versammlung hat die Wahl von Martina Helmboldt zur Schiedsperson sowie Kristin Lange als ihre Stellvertreterin für die Amtszeit von 2020 bis 2025 zur Kenntnis genommen.

Der Verwaltungsbetrieb unter Corona-Bedingungen werde gut gemeistert, sagt Gürtler. Seit zwei Wochen ist der Amtssitz dienstags und donnerstags für Besucher geöffnet.