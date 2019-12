Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flug vom Horn bis Berlin

Das diesjährige Kinderfest der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Bad Tennstedt hat buchstäblich weite Kreise gezogen. Die Ergebnisse des Luftballon-Wettbewerbs waren noch in Berlin-Friedrichshain zu spüren. Bis dorthin – 234 Kilometer weit – flog der Ballon der kleinen Julia aus Lützensömmern. An dem Ballon waren die Namen der Absender befestigt, mit der Bitte an den Finder, Rückmeldung zu geben. Aus den Rücksendungen wurden die fünf herausgesucht, die den weitesten Weg zurückgelegt hatten, teilte Madleen Bohn von der VG mit. Julia belegte den ersten Platz. Sie darf sich nun über einen Besuch der Rumpelburg in Bad Langensalza freuen. Die Finder in Berlin erhalten als Dankeschön einen Übernachtungsgutschein für das Zugabteil in Kirchheilingen. „Damit möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, unsere Region bei einem Besuch kennenzulernen“, sagt Madleen Bohn.

Die anderen Plätze lagen dicht beieinander. Der Ballon von Carl aus Breitenworbis wurde in 145 Kilometern Entfernung gefunden, der von Erik aus Mittelsömmern flog 139 Kilometer bis Unterreichenbach. Moritz aus Mittelsömmern und Alex Mai teilen sich den vierten Platz. Sie erhielten Rückmeldung aus Bad Kissingen und Bischwind.