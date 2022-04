Förderung für 41 soziale Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Ausschuss vergibt Mittel aus dem Generationen-Landesprogramm.

Fast 775.000 Euro Förderung stehen dem Landkreis in diesem Jahr aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ zur Verfügung. Der Kreis selbst steuert knapp 415.000 Euro bei, in Form von Ausgaben etwa für Familienberatungsstellen, Jugendhilfe und Frauenzentren.

Ein Teil des Geldes vom Land dient auch für sogenannte Mikroprojekte. Vereine, Einrichtungen, Gemeinden können Zuschüsse für solche Vorhaben beantragen, die dem sozialen Zusammenhalt dienen. Für gleich 41 solcher Projekte bewilligte der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung Zuschüsse von jeweils wenigen hundert bis fast 9000 Euro. Zusammen belaufen sich die Fördermittel für die Projekte auf gut 150.000 Euro.

Die Bandbreite ist groß – nur einige Beispiele aus der Liste: Kur-Beratung für Eltern und pflegende Angehörige; Kreativangebote für Familien in Thamsbrück; Beratung traumatisierter Flüchtlinge; generationenübergreifende Sportgruppen in Grabe; Holzwerkstatt in den Orten der VG Bad Tennstedt; Generationengarten in Neunheilingen; „Klimaküche“ in Unstruttal und Mühlhausen; Beratung von Familien und Älteren, die infolge von Corona Probleme bekamen; Gesundheitskioske in der Seltenrain-Region.