Bad Langensalza. Vorkenntnisse sind bei dem neuen Französischkurs der Volkshochschule in Bad Langensalza nicht nötig.

Ein Französischkurs für Anfänger startet am Mittwoch, 23. Februar, in der Volkshochschule in Bad Langensalza. Der Kurs umfasst 30 Einheiten und findet mittwochs von 17 bis 19.30 Uhr statt. Kosten: 97 Euro. Anmeldung unter Telefon: 03601/812691, per Mail: info@vhs-uh.de oder im Internet: www.vhs-uh.de.