Freie Bahn für Spaß in den Freibädern

Für die Freibad-Saison im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es auch vom Kreis grünes Licht. Wie das Landratsamt mitteilte, hat es Besuche der Behörde in allen Bädern gegeben, um die Betreiber zu beraten. Schwerpunkt seien dabei die vorgelegten Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte gewesen, die sämtlich „ohne beeinträchtigende Mängel umgesetzt werden“. Auch das Wasser sei überall untersucht worden.

Durch die Unwetter am Wochenende sei es in keinem der Freibäder zu nennenswerten Schäden gekommen. Damit gebe es keine Einschränkung des Badebetriebs. Das habe sich dank guter Kontakte zwischen Gesundheitsamt und den Badbetreibern schnell herausgestellt.

In Wiegleben kann bereits seit dem 6. Juni im Freien gebadet werden, seit 10. Juni in Kirchheilingen. Am 12. Juni folgten Lengenfeld/Stein und Weberstedt. Im Freibad in Eigenrieden stehe am Donnerstag noch ein weiterer Beratungstermin an. Geöffnet werden soll dort nach Willen der Gemeinde am Freitag.

Es seien auch dieses Jahr regelmäßige Kontrollen des Kreises in den Bädern vorgesehen. Dabei schaue sich die Behörde auch die monatlichen Probenahmen des Badewassers an, die die Betreiber von Laboren vornehmen lassen. Ebenfalls gebe es dabei Hinweise zur Umsetzung der Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte.