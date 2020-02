Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freier Eintritt ins Arboretum Bad Langensalza

Für das Arboretum wird in diesem Jahr kein Eintritt erhoben. Das geht aus der Entgeltordnung für die Themengärten hervor, die der Stadtrat am Donnerstag beschlossen hat. Begründet wird der freie Eintritt mit den Kosten. Die aktuelle Besucherzahl reiche nicht aus, um das Kassenpersonal zu finanzieren. Die Öffnung und Schließung sollen künftig Mitarbeiter der Stadtverwaltung übernehmen. Zudem soll geprüft werden, ob Kameras installiert werden, um Diebstählen und Vandalismus zu begegnen.

Während der Botanische Garten in diesem Jahr wegen der Umbauarbeiten an der Therme geschlossen bleibt, steigen die Preise für die übrigen Gärten. Einzeltickets für den Japanischen Garten und den Rosengarten kosten in allen Tarifgruppen einen Euro mehr.

Wer sich ein Jahresticket für einen Garten holen will, muss künftig 15 Euro statt 10 Euro zahlen. Weshalb diese Erhöhung nötig sei, fragte Dagmar Kleemann (SPD-Grüne). Aus ihrer Sicht sei diese Ticketvariante für Bad Langensalzaer am sinnvollsten. Die Erhöhung sei nötig, um das Kombi-Jahresticket attraktiv zu halten, hieß es. Dieses kostet 35 Euro. Die 5 Euro Differenz zum Kauf zwei einzelner Jahrestickets sind dem Apothekergarten geschuldet. Für diesen gibt es kein Einzelticket.