Friedenslicht kommt nach Bad Langensalza

Bad Langensalza. In Bad Langensalza wird das Friedenslicht aus Bethlehem am dritten Advent erwartet. Es wird wieder feierlich in Empfang genommen.

Das Friedenslicht aus Bethlehem erreicht am dritten Advent, 11. Dezember, Bad Langensalza. Gegen 16 Uhr wird das Licht in der Marktkirche erwartet, teilt Pfarrer Dirk Vogel mit. Dort soll es im Rahmen einer Andacht von Vertretern der städtischen Kirchen und des Bürgermeisters Matthias Reinz (parteilos) in Empfang genommen werden. Im Anschluss wird das Licht an die DRK-Rettungsstelle, Feuerwehr und Polizei weitergegeben.

Am Freitag, 23. Dezember, können Kirchengemeinden und soziale Einrichtungen das Friedenslicht dann für die Weihnachtstage um 16 Uhr in der Marktkirche entzünden lassen und an ihre Orte mitnehmen. Heiligabend ist das Friedenslicht für alle Menschen zu den Christvespern in den Gemeinden erhältlich.