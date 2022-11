Frosch-Kuss am Stausee bei Niederdorla

Niederdorla. Die kleine Linnea testet an der ablaufenden Talsperre den Wahrheitsgehalt des Märchens vom Froschkönig.

Mit ihrem Papa Gregor Böhm hat die kleine Linnea am Wochenende das Abfischen am Stausee bei Niederdorla mitverfolgt. Das Gewässer ist auch als Talsperre Seebach bekannt. Mitglieder des Anglervereins Mühlhausen retteten dabei Tausende Fische aus dem ablaufenden Wasser. Dabei ging den Anglern auch dieser Frosch ins Netz. Mit einem Kuss versuchte die Zweijährige, ihn wie im Märchen in einen Prinzen zu verwandeln. Leider erfolglos. Das Tier wurde wieder in die Freiheit entlassen.