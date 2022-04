„SimpleLive“ spielt am Freitag in Mühlhausen.

Frühlingserwachen mit Live-Musik in Mühlhausen

Mühlhausen. Das Konzert mit der Band „SimpleLive“ and Freunden beginnt am 22. April um 20 Uhr in der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen.

Live-Musik gibt es am Freitag, 22. April, in der Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen mit der Band „SimpleLive“. Die Band hat als besondere Gäste die Rockröhre Tina Rogers aus Weimar, René Schlothauer von der Band Popsofa und Fabian Fromm von Annred dazu eingeladen. Das Konzert zum Frühlingserwachen beginnt um 20 Uhr.

Ein Abend mit „SimpleLive“ aus Mühlhausen verspricht nicht nur gute Laune, sondern auch Gänsehautfeeling mit den besten Rock-und Pop-Songs der letzten Jahrzehnte und eigenen Arrangements, heißt es in der Mitteilung. Frontmann Julian Feierfeil ziehe das Publikum mit der Sängerin Katja Wiegand, Finalistin von „The Voice of Germany“ 2019, und einem stimmgewaltigen Feuerwerk in den Bann.

Ein Konzerterlebnis verspricht die Band, deren Musik getragen wird von Vollblutmusikern, die ihr Handwerk verstehen. „Marino“, Mario Meinel, bringe meisterlich seine Saiten zum Klingen. Christian Georgi verstehe es, Flöten und Saxophon so zu akzentuieren, dass die Musik mit Schlagzeuger Ulf Grüne, Steffen Mess am Bass und dem Pianisten Adrian Seybusch zur Einheit wird.

Karten gibt es für 12 Euro im Vorverkauf in der Tourist-Information in Mühlhausen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.