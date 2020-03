Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühlingskonzert in Bad Langensalzas Friederikenschlösschen

Die klassische Musik steht im Mittelpunkt des diesjährigen Frühlingskonzerts des Collegium musicum. Dieses soll am Sonntag, 15. März, im Friederikenschlösschen gegeben werden.

Den Inhalt des Konzerts beschreibt Gottfried Gille in einer Mitteilung wie folgt: Das Hauptwerk ist eine Serenade in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart mit fünf Sätzen. Insgesamt bringt der Komponist auf engstem Raum einen ungeahnten Reichtum an musikalischen Motiven und damit verbundenen Empfindungen unter, wie in kaum einem anderen Stück. Dem kräftigen Eingangssatz folgen ein sangliches Larghetto und ein Menuett mit Trio.

Ein kürzeres Adagio mit schönen Melodien führt zum Finalsatz. Der 1. Satz eines Flötenquartetts stammt von Joseph Aloys Schmittbauer, einem vielseitigen Musiker, der in Süddeutschland wirkte. Zunächst gehörte er zur Rastatter Hofkapelle und wurde schließlich 1775 Hofkapellmeister in Karlsruhe.

Heute sind seine Stücke kaum noch bekannt, obwohl er zahlreiche Messen, Kantaten, Sinfonien, Kammermusik und vor allem Opern komponiert hat. Weiterhin erklingen der Kanon von Johann Pachelbel, Stücke der Engländer Thomas Morley und Henry Purcell, dem Italiener Evaristo Felice dall’Abaco und dem Franzosen Pierre Candeille. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.