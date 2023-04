Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Fußgängerin am Donnerstag in Bad Langensalza schwer verletzt. (Symbolbild)

Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Bad Langensalza schwer verletzt

Bad Langensalza. Zu einem Verkehrunfall kam es am Donnerstag in Bad Langensalza: Eine Fußgängerin wurde beim überqueren der Straße angefahren.

Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag in die Poststraße in Bad Langensalza, als es zum Unfall kam. Er übersah beim Abbiegen eine Frau, die zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte.

Laut Angaben der Polizei musste die Frau aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

