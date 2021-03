Gartenlaube in Kutzleben komplett abgebrannt

Kutzleben. Eine Gartenlaube in Kutzleben ist Opfer der Flammen geworden und komplett abgebrannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch ein Feuer ist am Montagabend eine Gartenlaube in Kutzleben im Unstrut-Hainich-Kreis komplett zerstört worden. Die Gartenlaube in der Mühlhäuser Straße brannte demnach vollständig aus. Der 63-jährige Eigentümer gab an, dass in der Laube auch Gartengeräte eingelagert waren, die ebenfalls Opfer des Feuers wurden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.