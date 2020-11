Bürgermeister Jens Weimann (links) und Thomas Frey, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, legten am Weltkriegsdenkmal im Kurpark Kränze im Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt nieder.

Bad Tennstedt. Anlässlich des Volkstrauertages wurden am frisch sanierten Denkmal im Kurpark Kränze niedergelegt.

Gedenken an Kriegsopfer in Bad Tennstedt

Am Volkstrauertag wurde auch in Bad Tennstedt der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Bürgermeister Jens Weimann (CDU) und Thomas Frey, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt legten am frisch sanierten Kriegerdenkmal im Kurpark Kränze nieder. Normalerweise findet diese jährliche Veranstaltung im größeren Rahmen statt. Stadträte und Bürger sind anwesend, Schüler tragen Texte vor, auch Musik gibt es üblicherweise. Wegen der Pandemie musste es dieses Jahr auf das Ablegen der Kränze reduziert werden.