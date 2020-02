Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenken in Klettstedt

Am Gründonnerstag soll in Klettstedt Kriegsopfern im Allgemeinen und zwei gefallenen Soldaten im Besonderen gedacht werden. Wie Ortsteilbürgermeister Martin Schmidt (parteilos) informiert, gab es am 9. April 1945, also in den finalen Tagen des Zweiten Weltkriegs, auch bei Klettstedt Gefechte. Das Grab eines an diesem Tag gefallenen Soldaten befindet sich auf dem alten Friedhof im Dorf und wird bis heute gepflegt. Nachkommen des Soldaten, die in Hessen wohnen, spenden regelmäßig für die Grabpflege. Der 70. Jahrestag des Gefechts soll zum Anlass genommen werden, um an die Gräuel des Krieges zu erinnern und zum Frieden zu mahnen.