Die Awo bekommt Geld, um in ihren Bad Langensalzaer Kindergärten Luftfilteranlage (Symbolbild) zu kaufen.

Geld für Luftfilter in Bad Langensalzaer Kindergärten

Bad Langensalza. Der Hauptausschuss in Bad Langensalza bewilligt Mittel für die Awo, die als einzige Bedarf angemeldet hat.

Gut 8600 Euro bewilligte der Bad Langensalzaer Hauptausschuss, damit die Arbeiterwohlfahrt mobile Luftreinigungsgeräte für ihre Kindergärten in der Stadt anschaffen kann. Insgesamt hatte die Stadt dafür von Land und Bund 77.000 Euro Fördermittel bekommen. Bei einer Abfrage in allen Kindergärten in der Stadt habe jedoch nur die Awo Bedarf angemeldet, hieß es im Ausschuss. Die nicht verbrauchten Mittel würden zurückgegeben.