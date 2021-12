Gemeinschaftsschule Menteroda gewinnt im Ideen-Wettbewerb

Menteroda. Mit dem Preisgeld der Thüringer Energie AG kann die Schule die Tiefdruckpresse aktivieren.

Die Gemeinschaftsschule Menteroda hat im Wettbewerb „IdeenMachenSchule“ der Thüringer Energie AG (TEAG) gewonnen. Die Jury kürte die Arbeitsgruppe (AG) Foto und Kunst als einen der neun Leuchttürme in Thüringen. Die Auszeichnung ist mit Geld verbunden, um die schuleigene Tiefdruckpresse herrichten zu können.

Laut TEAG bietet die AG kreativen und interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich vielseitig künstlerisch zu betätigen. Ziel in diesem Schuljahr ist es unter anderem mit einem Besuch einer Druckerei die vielseitigen Techniken des Drucken kennenzulernen und selbst zu erproben. Im Rahmen des Projektes möchte die Schule auch die Tiefdruckpresse aktivieren, um künftig auch Druckprojekte in der Schule durchführen zu können. Die TEAG will die neun Preise ab Januar übergeben.