Geschenk-Konvoi rollt von Herbsleben nach Osteuropa

„Wer verschenkt denn einen Amboss?“, „Was ist hier bloß drin, ein Klumpen Erde?“, „Das klappert so, das ist bestimmt schon kaputt.“ – es war ein heiteres und freches Rätselraten für die Schüler der Gemeinschaftsschule Herbsleben. Am Freitag nutzten sie die vierte Stunde, um sämtliche Weihnachtspakete, die sie in den vergangenen Tagen gepackt hatten, auf dem Schulhof zu stapeln. Es kam eine ansehnliche, bunt gemusterte Geschenke-Mauer zustande. Nicht nur in der Farbe, auch in ihrer Form und dem Gewicht unterschieden sich die Präsente teils deutlich.

Erstmals beteiligt sich die Gemeinschaftsschule an der Aktion Weihnachtspäckchenkonvoi. Dieses bundesweite Projekt wird initiiert von den sogenannten Service-Clubs Round Table, Ladies’ Circle, Old Tablers und Tangent Club. Ähnlich wie bei der Aktion Weihnachten im Schuhkarton – an der sich unter Federführung der Jesus-Haus-Gemeinde zahlreiche Kitas, Schulen und Privatpersonen aus Bad Langensalza beteiligen – geht es bei dem Konvoi darum, Kindern in ärmeren Gegenden Europas eine Weihnachtsfreude zu machen. Natürlich nicht mit Ambossen oder Erdklumpen.

„Die Päckchen unterscheiden sich in Geschenke für Mädchen und Jungen und werden nach Alter unterteilt. Kindergartenkinder zwischen 3 und 6 Jahre, Grundschüler bis 10 Jahr und Teenager bis 15 Jahre. Alle unsere Schüler haben etwas mitgebracht, was sie verschenken wollen. Plüschtiere, Süßigkeiten, Hygieneartikel“, berichtet Iryma Kolyada, Englischlehrerin an der Schule und Verantwortliche für das Projekt. Etwa eineinhalb Wochen hätten Lehrer und Schüler das Material dann auf einzelne Päckchen verteilt, in den Pausen, in den Klassenleiterstunden.

Konvoi startet Ende November

Am Montag sollen die Päckchen in Herbsleben abgeholt und zunächst nach Weimar gefahren werden, wo sie weiter verpackt und für den Transport verladen werden. Der zentrale Startschuss für den Konvoi aus ganz Deutschland Richtung Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine fällt am 30. November, teilen die Veranstalter auf ihrer Webseite mit. Weiter heißt es dort: „Wir fahren diese Weihnachtsgeschenke zu Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in den ärmsten, entlegenen und ländlichen Regionen Osteuropas. Für viele der Kinder dort ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen.“ Hiesige Kinder erführen durch die Teilnahme an der Aktion viel über die Bedeutung des Schenkens, Teilens und Beschenkt-Werdens.

Für Iryna Kolyada ist klar, dass sich die Gemeinschaftsschule Herbsleben auch im kommenden Jahr wieder an der Aktion beteiligen will. „Wir haben jetzt gelernt, wo es klemmt, was wir besser organisieren können. Manches war etwas chaotisch dieses Jahr“, sagt sie. Doch de Beteiligung sei hoch gewesen und es habe den Kindern Spaß gemacht.