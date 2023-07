Getrockneter Grünabfall und Buschwerk brennen in Bad Langensalza

Bad Langensalza. In Bad Langensalza haben getrockneter Grünabfall und das angrenzende Buschwerk gebrannt. Drei Jugendliche haben sich unmittelbar nach Brandausbruch an der Brandstelle aufgehalten.

Nicht weit von der Bundesstraße 247 entfernt brannten am Sonntagabend getrockneter Grünabfall und das angrenzende Buschwerk. Noch bevor sich das Feuer an der Mühlhäuser Landstraße / Homburger Weg ausbreiten konnte, hatte die Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht, so die Polizei.

Es entstand kein großer Schaden. Die Polizei kontrollierte in der Nähe des Brandortes drei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren. Sie sollen sich unmittelbar nach Brandausbruch an der Brandstelle aufgehalten haben. Wie die Polizei mitteilte, ist noch unklar, ob sie für das Feuer verantwortlich sind.

