Glasfaserausbau in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. Bad Tennstedt gehört zu den 21 Orten im Unstrut-Hainich-Kreis, die vom Weiße-Flecken-Programm profitieren. Die Netkom verrät, ab wann das schnelle Internet kommt.

Die Thüringer Netkom baut derzeit in Bad Tennstedt das Glasfasernetz aus. Mehrere hundert Haushalte bekommen somit einen Anschluss an die Datenautobahn. Sie profitieren vom Weißen-Flecken-Programm.

Laut Netkom-Sprecher Martin Schreiber werden die Arbeiten wegen des Wintereinbruchs bis März dauern. Die Zuschaltung der Anschlüsse erfolge aber bereits Ende Februar.

Bad Tennstedt gehört zu den 21 Orten im Kreis, in denen der Landkreis und die Thüringer Netkom Breitbandausbau vorantreiben. Gesamtkosten: 13 Millionen Euro. Etwa 7,7 Millionen Euro kommen vom Bund, weitere 4,9 Millionen Euro vom Land. Der Landkreis und die Gemeinden müssen einen Eigenanteil von etwa 200.000 Euro aufbringen.

Unterversorgte Haushalte werden kostenlos angeschlossen

Ziel des Landkreises ist es, moderne Technik auch in die Dörfer zu bringen. Denn der Breitbandausbau im ländlichen Raum sei künftig entscheidend, ob sich Unternehmen ansiedeln und Familien in die Region ziehen.

Insgesamt werden im Kreis 1500 Haushalte, 89 Unternehmen und Betriebe sowie 60 Schulen erschlossen. In einigen Kommunen erfolgt die Erschließung komplett, in anderen wird das bereits vorhandene Netz ergänzt. Etwa 600 Kilometer Glasfaserkabel kommen dabei unter die Erde.

Haushalte, deren Internetversorgung bisher unter 30 Mbit liegt, werden kostenlos angeschlossen. Was in Bad Tennstedt wie auch in vielen weiteren Orten für Ärger sorgt. Laut Schreiber sind die Förderrichtlinien Grund dafür. So könne es sein, dass beispielsweise in einer Straße drei Haushalte einen Glasfaseranschluss bekommen und fünf Haushalte nicht.