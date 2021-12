Gottesdienst mit modernem Paradiesspiel in Volkenroda

Das Paradiesspiel wird traditionell zum Gottesdienst am 3. Adventssonntag im Kloster Volkenroda aufgeführt, diesmal in einer modernisierten Fassung.

Volkenroda. Das Stück mit dem Titel „Versuchung im Rampenlicht“ ist am 3. Adventssonntag im Kloster Volkenroda zu sehen.

Das traditionelle Paradiesspiel im Kloster Volkenroda wird in diesem Jahr besonders aufwendig in Szene gesetzt. Zu erleben ist das von Markus Hoppe geschriebene und inszenierte Stück mit dem Titel „Versuchung im Rampenlicht“ am Sonntag, 12. Dezember um 10 Uhr in einem Gottesdienst zum 3. Advent im Christus-Pavillon.

Für die Inszenierung sorgen die Freiwilligen, die aktuell im Kloster arbeiten. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regel. Besucher können anschließend den adventlichen Krippenweg im Kloster besuchen und am Mittagessen im Refektorium teilnehmen.

Dramatik und und Humor seien zu erwarten, „auch hinter der Bühne werden alle Register gezogen“, kündigt Klosterpfarrer Albrecht Schödl für das Paradiesspiel an. Ein professioneller Lichttechniker und Musiker wurden engagiert, außerdem wurden Lieder geschrieben. Es werde ein „besonderer Gottesdienst, der uns in ansprechender Weise die Notwendigkeit von Weihnachten näherbringen kann“, so Schödl.

Das Paradiesspiel geht auf das Mittelalter zurück. Es schlägt den Bogen vom Sündenfall durch Adam und Eva bis zu Jesus als Erlöser der Menschen und der Frage, warum wir Weihnachten brauchen. Seit 2008 wird in Volkenroda diese Tradition aufgegriffen und das Spiel am 3. Adventssonntag aufgeführt.