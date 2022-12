Gut zu wissen: Adventskonzert auf dem Hülfensberg, Busfahrt und Treffen in Mühlhausens Therme

Sowohl zum Seniorentreff, als auch zur Busfahrt ins Blaue wird in Mühlhausen eingeladen und ein besonderes Konzert auf dem Hülfensberg gegeben.

Bahn-Senioren treffen sich im Restaurant der Therme

Das nächste Treffen der Bahn-Senioren findet am 7. Dezember im Restaurant der Thüringentherme in Mühlhausen statt. Es beginnt um 14 Uhr. Dort geht es auch um die Bekanntgabe der Termine 2023. Für die Weihnachtsfeier am 15. Dezember wird um Anmeldung unter Telefon: 03601/873062 gebeten.

Adventskonzert des Mandolinenorchesters Struth

Am 3. Advent, dem 11. Dezember, spielt wieder das Mandolinenorchester Eichsfeldia Struth auf dem Hülfensberg. Das Konzert mit weihnachtlichen Klängen beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Pilgersaal.

Waldverein lädt zu einer Busfahrt ins Blaue

Zu einer Busfahrt ins Blaue lädt der Waldverein-Mühlhausen 1882. Start ist am Donnerstag, 8. Dezember, um 10 Uhr am Busbahnhof. Die Rückkehr nach Mühlhausen ist laut einer Mittelung des Vereins gegen 20 Uhr geplant.