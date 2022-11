Gute Ideen für den Unstrut-Hainich-Kreis gefragt: 3000 Euro Preisgeld winken

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Stiftung Westthüringen lobt erneut ihren Preis aus für Projekte, die die Heimat stärken. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November.

Die Bewerbungsfrist für den Preis der Stiftung Westthüringen läuft noch bis zum 30. November. Er ist mit 3000 Euro dotiert und will gesellschaftliches Engagement in der Region fördern. Die Stiftung, eine Mitgliederinitiative der VR-Bank Westthüringen, will mit dem Geld Vereinen, Institutionen und Privatpersonen helfen, ihre Ideen zu verwirklichen. Dass Ziel: Die Heimat noch liebens- und lebenswerter zu machen.

„Menschen mit kreativen Ideen sind es, die ihre Heimatregion stärken und das gesellschaftliche Leben mitgestalten wollen. Wir wollen mit dem Preis eine Art Anschubfinanzierung zum Verwirklichen der Träume leisten“ , so der Vorsitzende der Stiftung Westthüringen, Ralf Schomburg. Zudem soll mit dem Preis außergewöhnliches Engagement öffentlich gewürdigt werden.

Bewerben können sich Vereine, Organisationen, Schulen, Arbeitsgruppen, Einzelpersonen und Gruppen. Ebenso können Initiativen von Dritten vorgeschlagen werden. Ideen und Projekte sollen den Gemeinsinn der Region fördern und die Zukunftsfähigkeit Westthüringens stärken.

Infos und Anmeldung unter: www.stiftung-westthueringen.de/stiftungspreis