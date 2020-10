Herbstprogramm gibt’s dieser Tage zu Hause. Die Kastanienmännchen zieren schon seit Wochen jede Ablagefläche. Gemeinsam mit dem Nachwuchs wurde nun Laub geharkt, um den Rasen zu lüften und potenziellen Stadtigeln mit Wohnungsnot eine Unterkunft zu bieten. Auch einen Kürbis präparierten wir derart gruselig, dass in den Augen unbeteiligter Passanten sofort die Panik tanzt.

In Bad Langensalza erwarb ich zudem ein Bastelset für einen Drachen. Zwei Stunden investierten wir in Montage und Bemalung. Ergebnis: Der folienbespannte Holzrahmen fliegt nicht! Es ist eher ein ständiges Stürzen.

Am Wind und am Platz mangelte es nicht, ebenso wenig am sportlichen Einsatz des Nachwuchses, der wie von der Tarantel gestochen über den Acker wetzte.

Also suchte ich Rat zur Drachen-Aeronautik in den Weiten des Internets. Tatsächlich verstand ich das Fachchinesisch rund um Waagepunkt, Trimmung und Anstellwinkel. Und meine Anpassungen wirkten! Der Drachen drehte sich nun wie nicht gescheit – bevor er abstürzte. In einem Mühlhäuser Spielwarengeschäft erwarb ich daraufhin einen fabrikfertigen Drachen für die Hälfte des Geldes – dieser fliegt einwandfrei.

Der Selbstgebastelte ziert nun das Kinderzimmer – mit Klebeband gegen Absturz gesichert.