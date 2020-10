Kürzlich besuchte ich einen Fotokurs für Reporter. Es ging um Technisches wie Blende und Verschlusszeit und um das richtige Auge für gute Bilder. Unter anderem vermittelten uns die Profi-Fotografen, wie Menschen vor Gebäuden adäquat in Szene gesetzt werden können. Einfach einige Schritte vom Haus entfernen.

Als Beispiel nannten sie die hilflosen Versuche unzähliger Touristen, ihre Lieben vor dem Kölner Dom abzulichten. Wer das von der kleinen Domplatte aus tut, wird scheitern. Zu riesig ist das Bauwerk, es passt nie aufs Bild. Besser ist es, vom anderen Rheinufer zu fotografieren.

Ein anderes Problem der Gebäudefotografie haben Besucher von Bad Langensalza. Wer das Hufeland-Haus am Kornmarkt festhalten will, hat unweigerlich ein blau-weißes Parkschild vor der Linse. Das steht exakt vor dem Portal. Dies zu ändern, darum bat in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses Dagmar Kleemann (SPD).

Bis das Schild verrückt ist, bleiben nur drei Optionen: Eine Luftaufnahme des Hauses per Drohne, auf die Gefahr hin, das Misstrauen der Nachbarn zu wecken. Eine Person so in die Flucht zu stellen, dass sie das Schild passgenau verdeckt. Oder spätere Retusche des Bildes am Computer.

Christoph Wilhelm Hufeland hatte derartige Probleme nicht.