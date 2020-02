Historie des Spittels Großengottern soll erzählt werden

Das Spittel soll mit Leben gefüllt werden und nicht als reines Museum dienen. Über dieses Ziel herrscht im Vorstand des Fördervereins Einigkeit, wie die jüngste Zusammenkunft zeigte. Einig sind sich die Damen und Herren um die Vorsitzende Veronika Klein auch darin, dass auf die Historie des Ensembles eingegangen werden muss – nur in welcher Form, ist noch offen.

Die Spittel-Anlage aus dem Mittelalter besteht aus der spätgotischen Kapelle, dem Hospitalgebäude aus verputztem Fachwerk sowie dem früheren Stall und der Remise. Auch ein alter Schöpfbrunnen ist erhalten.

Das Spittel wurde für Lepra-Kranke genutzt

Ein Gedanke in der Vorstandssitzung war, eine Ausstellung über die Medizin und die ärztliche Arbeit im Mittelalter aufzubauen. Damit wäre der Bezug zum einstigen Hospital hergestellt. Allerdings mangelt es an Ausstellungsmaterial und Expertisen dazu. Es gibt schlichtweg keine medizinischen Gerätschaften, die gezeigt werden könnten. Expertise könnte möglicherweise über das Apothekenmuseum in Bad Langensalza oder die Mühlhäuser Museen herangezogen werden.

Aber wurde im Spittel überhaupt medizinisch gearbeitet, fragte Thomas Karnofka. Der ehemalige Bürgermeister Großengotterns engagiert sich im Förderverein. Bekannt ist, dass das Spittel als Leprosorium genutzt wurde. Ob es nicht sinnvoller wäre, in Form einer Ausstellung vorzustellen, wer eigentlich im Spittel gelebt hat, was es mit dem Leprosorium auf sich hatte, schlug Thomas Karnofka vor.

„Es gibt doch Urkundenmaterial zum Spittel aus dem 14. Jahrhundert. Wo liegt das? Warum stellen wir nicht davon Kopien aus und konzentrieren uns auf das, was nachgewiesen ist“, fragte Cordula Breitbarth.

Letztlich bräuchte es eine fundierte und anschauliche Untersuchung zur Geschichte des Hospitals in Großengottern im Speziellen und der damaligen Zeit im Allgemeinen. Dazu müsste sich der Verein an Universitäten wenden, kostenfrei wäre das nicht möglich, gab Veronika Klein zu bedenken. Eine Option wäre, eine derartige Untersuchung mit Ausstellung zum Thema einer Seminarfacharbeit für Schüler der Oberstufe zu machen. Der Förderverein will nun mit dem Jahn-Gymnasium Kontakt aufnehmen.