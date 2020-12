Hufeland-Klinikum erwartet 900 Impfdosen

Am 4. Januar soll der Corona-Impfstoff für das Personal im Hufeland-Klinikum eintreffen. „Uns sind 900 Dosen angekündigt“, sagte Geschäftsführer Jens Kopp. Es werde dann umgehend damit begonnen, die Beschäftigten vor allem in den kritischen Bereichen zu impfen. Corona-Blog: Die Silvester-Regeln für Thüringen - Klinik verlagert Patienten nach Niedersachsen

Im Klinikum arbeiten rund 1280 Menschen. Verteilt wird der Impfstoff vom Land, das in einem ersten Schritt am Dienstag sechs Krankenhäuser in Thüringen beliefern ließ. Die anderen folgen nach und nach. Ebenso gestartet ist inzwischen die Impfung in Pflegeheimen.

Vorrang bei der Impfung hat Medizinisches Personal von Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdiensten und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten. Weiter gehören über 80-Jährige und Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben oder arbeiten sowie Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten zu denen, die zuerst geimpft werden. Im Unstrut-Hainich-Kreis soll es zwei Impfzentren geben, in Mühlhausen und Bad Langensalza.

Zuständig dafür ist die Kassenärztliche Vereinigung. Sie regelt auch die Terminvergabe, die über www.impfen-thueringen und eine Telefonhotline erfolgt. Beginn der Impfstellen-Öffnung in Thüringen für Personen der Stufe „höchste Priorität“ ist laut KVT am 13. Januar.