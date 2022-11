Im Kino in Mühlhausen beginnt die Weihnachtssaison

Mühlhausen. Im Filmpalast stehen Premieren an von gefühlvollen, familienfreundlichen und spannenden Streifen.

Das Filmpalast-Kino in Mühlhausen läutet die Weihnachtssaison ein. Los geht es schon am 17. November, wenn Karoline Herfurths romantische Komödie „Einfach mal was Schönes“ ins Kino kommt. Am 24. November folgt mit „Strange World“ Disneys neuester Animationsfilm. Ein Höhepunkt wird die Fortsetzung des erfolgreichsten Films aller Zeiten: „Avatar 2 – The Way of Water“ kommt ab 14. Dezember.

„Im Winter und in der Vorweihnachtszeit gehört ein Kinobesuch einfach dazu“, sagt Theaterleiter Jürgen Deisting, der mit vielen Gästen rechnet. Und er habe einen Geschenktipp: Kinogutscheine, zu erwerben an der Kasse oder im Online-Shop zum Selbstausdrucken.