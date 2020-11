In Flammen aufgegangen: Abfall entzündet sich in Müllauto

Mit dem Schrecken davon kam der Fahrer eines Müllautos am Mittag in Bad Langensalza. Er hatte Abfall aus einer gelben Tonne geladen, als sich dieser in der Weststraße plötzlich entzündete. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Fahrer die brennende Ladung auf der Straße entleeren.

Warum der Müll in Flammen aufging und wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Während der Löscharbeiten war ein Gartenzaun beschädigt worden. Der Müll wurde für den weiteren Transport umgeladen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: