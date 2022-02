Jubelkonfirmation wird in Bad Langensalza im Mai gefeiert

In der Marktkirche Bad Langensalza wird am 15. Mai um 10 Uhr Jubelkonfirmation gefeiert – um 14 Uhr dann für die Ufhover in der dortigen Kirche.

Bad Langensalza. Ehemalige Konfirmanden können sich zur Jubelkonfirmation bei der evangelischen Kirchengemeinde anmelden.

Für die Jubelkonfirmation der evangelischen Kirchengemeinde Bad Langensalza gibt es am Sonntag, 15. Mai, zwei Termine. Die Feier erfolgt im Gottesdienst um 10 Uhr in der Marktkirche sowie für Ufhoven um 14 Uhr in der Ufhover Kirche.

Die Kirchengemeinde bittet ehemalige Konfirmanden der Konfirmationsjahrgänge 1952, 1957, 1962, 1972 und 1997, sich zu melden. Dies ist bis 30. April im Pfarrbüro erwünscht. Entweder schriftlich: Evangelische Kirchengemeinde, Auf dem Berge 9, 99947 Bad Langensalza oder unter Telefon: 03603/ 846 402 oder per E-Mail an: info@evangelische-kirche-lsz.de. Im Pfarrbüro gibt es auch weitere Details. Die Jubilare sind gebeten, diese Information an die Personen weiterzugeben, die nicht in Bad Langensalza wohnen.