Jugendwehren aus Südeichsfeld gewinnen beim Kreisgeländespiel

Es war ein Durchmarsch für das Südeichsfeld. Gleich drei Jugendwehren aus der Landgemeinde im Nordwesten des Unstrut-Hainich-Kreises konnten sich beim diesjährigen Kreisgeländespiel der Jugendfeuerwehren gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. In allen Altersklassen liegen die Mädchen und Jungen vorn. In der Altersklasse der 6- bis 9-Jährigen ließ die Gruppe der Jugendfeuerwehr Diedorf alle hinter sich. Bei den 10- bis 13-Jährigen kam Hildebrandshausen auf den obersten Rang. Und bei den 14- bis 18-Jährigen ging der erste Platz an die Jugendfeuerwehr Wendehausen. Für die Sieger gab es im Beisein lokaler Politik-Prominenz Urkunden und Pokale.

Die Ergebnisse wurden am Freitagabend in Herbsleben bei der Herbsttagung der Kreisjugendfeuerwehr bekannt gegeben. Die Feuerwehr Herbsleben richtete Ende Oktober das Kreisgeländespiel aus. Überall in der Gemeinde waren Feuerwehrautos, Mädchen und Jungen in Einsatzkleidung und ihre erwachsenen Betreuer zu sehen, die von Übung zu Übung zogen.

Für jede Disziplin gab es Punkte. Diese wurden je nach Abschneiden der Kinder addiert und ergaben schließlich eine Gesamtsumme, die über die Platzierung entschied. Dabei geht es mitunter sehr knapp zu. Dem offiziellen Ergebnis zufolge liegt bei den 14- bis 18-Jährigen die Jugendfeuerwehr Wendehausen gerade mal einen Viertelpunkt vor der zweitplatzierten Jugendfeuerwehr Bad Tennstedt. Etwa eineinhalb Punkte Differenz sind es bei den 10- bis 13-Jährigen, wobei der Sieger so oder so im Südeichsfeld beheimatet gewesen wäre - Wendehausen musste sich knapp mit dem zweiten Platz hinter Hildebrandshausen begnügen. Deutlicher war das Ergebnis bei den jüngsten Teilnehmern. Die Jugendfeuerwehr Kirchheilingen landete mit 32 Punkten Abstand auf Platz 2 hinter Diedorf.

Insgesamt neun Stationen hatten die Nachwuchsfeuerwehrmänner und -frauen vor vier Wochen zu absolvieren. Die Aufgaben variierten je nach Alter und Erfahrung. So sollten die Jüngsten an der Erste-Hilfe-Station beispielsweise den Inhalt eines Erste-Hilfe-Koffers benennen, während die Älteren die wichtigsten Schritte der Ersten Hilfe vorführen mussten.

Kuppeln auf Zeit

Über einen Pokal konnte sich Leon Apel von der Jugendfeuerwehr ais Wendehausen freuen. Foto: Marc Randhage

Auch technisches Wissen war gefragt, immerhin gehören zur Ausstattung der Feuerwehren diverse Gerätschaften. Vor allem die Schläuche, Adapter, Verteiler und Strahlrohre müssen die künftigen Einsatzkräften aus dem Eff-Eff können. Das Kuppeln auf Zeit wurde ebenso geübt wie das blinde Erkennen verschiedener Teile. Dazu wurden die Geräte unter einer Decke versteckt, die Kinder durften tasten, aber nicht gucken.

Das Kreisgeländespiel der Jugendwehren findet jährlich in wechselnden Orten des Unstrut-Hainich-Kreises statt. Im vergangenen Jahr konnten die Mannschaften der Jugendwehren aus Langula, Hüpstedt und Oberdorla punkten.

Manche Wehren konnten mit zwei Mannschaften antreten

Dieses Jahr beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter 42 Mannschaften von 35 Wehren aus der Region. Denn manche Wehren sind in der komfortablen Lage, so viele Nachwuchskräfte in ihren Reihen zu zählen, dass sie mit zwei Mannschaften antreten konnten. Zusammen mit den Betreuern waren es etwa 400 Personen. „Unser großer Dank geht an die Kameraden aus Herbsleben für die Organisation und Gastlichkeit“, resümierte Marc Randhage von der Feuerwehr Großvargula.

Marc Randhage wurde am Freitagabend auf seinem bisherigen Posten als Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit der Kreisjugendfeuerwehr bestätigt. Denn auf der Herbsttagung wurde zugleich über den neuen Vorstand entschieden. 48 Wahlberechtigte waren anwesend. Kreisjugendwart ist Andreas Krüger von der Feuerwehr Görmar, seine Stellvertreter sind Andreas Rick, Feuerwehr Nägelstedt, und Antje Mörstedt, Feuerwehr Tottleben.