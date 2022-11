Kabarett zum Weihnachtsmarkt in Lengenfeld/Stein

Das Kabarettduo Ranz & May ist am 25. November in Lengenfeld unterm Stein zu Gast.

Lengenfeld/Stein. Der Carneval-Verein präsentiert am 25. November im Saal das Potsdamer Duo Ranz & May.

Zum Weihnachtsmarkt in Lengenfeld unterm Stein, der nach zwei Jahren Coronapause wieder stattfindet, organisiert der Carneval-Verein eine Kabarettveranstaltung: Am 25. November ist im Dorfgemeinschaftshaus das Potsdamer Duo „Ranz & May“ mit seinem Programm „Wir schenken uns nichts!“ zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr.

Wie bereits der Titel andeutet, geht es an diesem Abend um Weihnachten, das überraschend schon wieder vor der Tür steht. „Überall Glühweinmief, der Briefkasten voller Bettelbriefe und Frauen, die ihr ganzes Leben lang die Pille nehmen, singen Ihr Kinderlein kommet“, wie es in der Ankündigung heißt. Eine Kartenbestellung ist wegen der begrenzten Platzzahl nötig per Mail an peter.kaufhold@gmx.de oder unter Telefon: 036027 / 71000. Weiter geht es am 26. November, um 14 Uhr, im Gemeindesaal mit dem Märchen vom Aschenputtel für Kinder, aufgeführt vom Mühlhäuser 3k-Theater.

Der Weihnachtsmarkt mit Karussell wird dann am Sonntag, 27. November, 14 Uhr, auf dem Anger eröffnet. Der örtliche Kindergarten und die Grundschule haben dazu ein Programm vorbereitet. Es spielt das Südeichsfelder Jugendblasorchester.