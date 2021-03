Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus an einem Pkw, der in Bad Langensalza auf einem Firmengelände stand.

Bad Langensalza Unbekannte demolieren Pkw auf Firmengelände in Bad Langensalza

Unbekannte beschädigten am Donnerstag, zwischen 13.35 und 22.15 Uhr, auf dem Parkplatz vor einem Firmengelände Am Fliegerhorst in Bad Langensalza einen VW Passat.

Die Scheibenwischer waren demoliert, die Seitenspiegel abgerissen. Beschädigungen waren auch an der Karosserie ersichtlich.

Außerdem stahlen der oder die Täter beide Kennzeichen LSZ-CH11.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310.