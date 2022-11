Kinder- und Jugendschutz rückt im Unstrut-Hainich-Kreis mehr in den Blick

Unstrut-Hainich-Kreis. Karolin Hochheim ist feste Ansprechpartnerin im Landratsamt. Sie hat viele Aufgabenfelder im Kampf gegen Gewalt, Mobbing und Missbrauch.

Kinder- und Jugendschutz ist eine der Aufgaben des Kreises. Mit Karolin Hochheim gibt es beim Fachdienst Jugend und Bildung im Landratsamt nun eine zentrale Ansprechpartnerin für dieses Thema. Ihr Aufgabenfeld ist groß. Denn Jugendschutz betrifft nicht nur Gesetze, etwa zu Rauch- und Alkoholverboten oder Ausgehzeiten. In Zusammenarbeit mit Polizei und Ordnungsamt die Einhaltung dieser Regeln zu kontrollieren ist nur ein kleiner Teil von Hochheims Arbeit.

Wichtig sei neben dem gesetzlichen auch der erzieherische Jugendschutz – er soll helfen, dass junge Menschen sich selbst vor Gefahren schützen und Verantwortung für sich und andere übernehmen können – und noch mehr der präventive Jugendschutz. Welchen Gefahren junge Leute ausgesetzt sein können, zeigt sich in immer wiederkehrenden Berichten über häusliche Gewalt, Missbrauch und Mobbing. „Auch Corona hat zum Anstieg von Anzeigen wegen Kindeswohlgefährdung geführt“, weiß Fachdienstleiterin Katrin Vogler.

Schulen erarbeiten zur Zeit eigene Schutzkonzepte

Karolin Hochheim will Anlaufstelle für alle sein, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und damit zu deren Schutz verpflichtet sind. Das sind in erster Linie Lehrer und Erzieherinnen, aber auch Trainer oder Betreuer in Vereinen. Sie zu vernetzen, ihnen Rat und Hilfe zu geben, sei ihr Ziel, so Hochheim.

Eine Zielgruppe seien die Schulen, die aktuell auf Weisung des Ministeriums Schutzkonzepte erarbeiten müssen. Dazu will Hochheim im kommenden Jahr einen Workshop anbieten mit Tipps für deren konkrete Inhalte. Bislang war es den Schulen weitgehend selbst überlassen, wie sie mit dem Thema umgingen. Systematische Schutzkonzepte zur Vorbeugung von Gewalt und Missbrauch haben die wenigsten. An Kindergärten seien Schutzkonzepte dagegen bereits verpflichtend. Doch auch hier gibt es bislang keine detaillierten Vorgaben. Ziel sei, auf Dauer in den Einrichtungen Fachkräfte zu etablieren, die sich entsprechend fortbilden. Als Auftakt hat Hochheim an die Tagesstätten im Kreis einen Ordner gegeben, in dem alle Unterlagen zu dem Thema gebündelt werden können, von Arbeitshilfen bis hin zu Dokumentationsbögen.

Ebenso will sich Hochheim den neuen Medien widmen. Das Internet biete nicht nur Zugriff auf jugendgefährdende Inhalte; auch Cybermobbing sei ein Problem. Auch zu diesem Thema möchte sie Schulungen anbieten, etwa für Schulsozialarbeiter. Ein wichtiges Thema im neuen Jahr werde der Jugendschutz in Vereinen. Sozialarbeiter sollen die Vereine und Verbände für das Thema Jugendschutz sensibilisieren und beraten. Der jüngste Missbrauchsfall in einem Sportverein der Region habe gezeigt, dass es hier Bedarf gebe. Doch auch in puncto Jugendschutz bei Veranstaltungen gebe es in Vereinen einigen Aufklärungsbedarf.

Nicht zuletzt gelte es, das Thema zu enttabuisieren, sagen Karolin Hochheim und Katrin Vogler. Aufklärung, Beratung, Unterstützung und Vernetzung aller von diesem Thema Betroffenen im Kreis sei das Ziel: „Wir sind auf sie alle angewiesen, bieten aber auch Unterstützung an“, so Vogler.