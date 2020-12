Kirchheilingen: Stiftung Landleben spendet Kinderbücher

Von Pferde- bis Detektivgeschichten ist für jedes Kind etwas dabei. Pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember spendete die Stiftung Landleben Kinderbücher für die ersten bis vierten Klassen der Thepra Grundschule Kirchheilingen. Projektleiter Christopher Kaufmann überreichte den Korb voller Lesestoff im Wert von 100 Euro an Schulsekretärin Sabrina Thon und Petra Croll vom Leseclub. Die Bücher werden am Sonntag, 6. Dezember dann an die Kinder übergeben. Auch die anderen Schüler können sich nach Schulschluss eines der neuen zehn Bücher zum Schmökern mit nach Hause nehmen.