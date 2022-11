Klinikseelsorger im Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza: Das Krankenbett ist kein Kampfplatz

Bad Langensalza. Im Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza ist Hansjürgen Dehne jetzt Klinikseelsorger. Er sagt, seine Arbeit ist eine Wundertüte – voller Überraschungen.

Die Klinikseelsorge ist für Pfarrer Hansjürgen Dehne eine Wundertüte. Er weiß nie, was hinter der Krankenhaustür steckt. Dass sein Herz für diese Arbeit schlägt, hat der 54-Jährige erst etwas später auf seinem Lebensweg gemerkt. Nun ist er Klinikseelsorger im Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza und auch zuständig für den Kirchengemeindeverband Grumbach-Henningsleben sowie für Kirchheilingen, wo er Entlastungsdienst leistet.

Dehne trat die Stelle im Mai an und folgte damit auf Pfarrerin Annett Kürstner, die nach Erfurt gewechselt ist. Dehne, der in Gotha mit Frau und drei Kindern im Alter (19, 16 und 13 Jahre) lebt, hatte sich dafür beworben. Er suchte einen Posten, der gut von seinem Zuhause erreichbar ist. „Es hat sich gut gefügt“, freut er sich. Denn der evangelische Kirchenkreis Mühlhausen segnete ab, dass er pendeln kann.

Sein Blick hat sich nach Praktikum im Klinikum geändert

Seit 22 Jahren ist Dehne Pfarrer. Der gebürtige Magdeburger hatte Theologie in Halle und Bern studiert und dann in Aschersleben, Trebra, Saalfeld und Gotha gearbeitet. Erst vor gut zehn Jahren absolvierte er eine Ausbildung in der klinischen Seelsorge. „Ich habe gemerkt, dass mein Herz dafür schlägt“, sagt er.

Sein Ziel ist, im Hufeland-Klinikum auch für die Menschen da zu sein, die im Krankenhaus arbeiten. „Vielleicht auch weil meine Frau Ärztin ist“, meint er. Im September konnte er dort ein viertägiges Praktikum durchlaufen, wofür er sowohl Krankenhaus als auch Kirchenkreis sehr dankbar ist. Dabei hat er Pflegeberuf und Abläufe kennenlernen können. „Das hat meinen Blick verändert.“

So könne er zum Beispiel Patienten jetzt erklären, dass sie nach der Visite abwarten müssen. „Das ist besser als zu sagen, ich weiß es nicht“, berichtet Dehne. Ihn fasziniert an der Klinikseelsorge-Arbeit, dass er mit Menschen in Kontakt kommt, zu denen er sonst keinen hätte. „Es ist immer eine Überraschung. Ich klopfe an eine Tür und weiß nie, was mich erwartet“, so Dehne. Dass ihm meist Vertrauen entgegengebracht wird, findet er bemerkenswert. „Ich bin noch nie weggeschickt worden“, sagt er.

Manchmal fühlt er sich auch als Christ herausgefordert

Doch könne es auch Momente geben, in denen er Meinungen begegne, die er nicht teilen kann. Dazu gehört etwa, wenn jemand die Politiker zum Teufel wünschen oder den Krieg rechtfertigen will. „Da sehe ich mich auch als Christ herausgefordert“, berichtet der Pfarrer. In diesen Fälle sage er dem Menschen, er sei nicht der Richtige für ihn. „Denn das Krankenbett ist kein Kampfplatz.“

Eine Klinik hat der 54-Jährige auch selbst einmal längere Zeit als Patient erlebt. Er weiß deshalb, dass man in dieser Situation nicht mehr sein eigener Herr sei. „Die Privatsphäre ist auf das Bett und den Nachttisch begrenzt“, sagt er. Daher findet er es sehr wichtig, dass die Menschen Klinikseelsorger wie ihn an der Seite haben. Manchmal wird Dehne so aber auch zum Begleiter in der Wut, wenn die Patienten sich fragen, warum gerade sie die Krankheit erwischt.

Das Krankenhausbett kennt Hansjürgen Dehne auch aus der Besucherperspektive. Denn seine Eltern seien oft krank gewesen zwischen seinem 16. und 40. Lebensjahr. „Auch das war eine Ausbildung, die das Leben mir geschickt hat", ist er überzeugt.

Für die unterschiedliche Arbeit soll es feste Tage geben

Im Hufeland-Klinikum wurde Dehne offen und herzlich aufgenommen. „Es ist gut, dass ich nicht Teil des Systems bin“, meint er. So habe er eine Zwischenstellung, wo er Menschen einen Raum bietet kann, sich zu öffnen. Aber der Patient bestimme letztlich immer selbst, was er erzählen wolle. So reiche die Bandbreite von Fußball-Gesprächen bis hin zum Innersten, das herausgekehrt wird.

Seine Stelle umfasst den Kirchengemeindeverband Grumbach-Henningsleben, wo er erstmals in seinem Leben zwei Friedhöfe verwalten muss. Im Pfarrbereich Kirchheilingen entlastet er zu 20 Prozent Pfarrerin Annemarie Sommer, die derzeit erste Stellvertreterin des Superintendenten Andreas Piontek ist. Außerdem gehören noch drei Seniorenheime in Bad Langensalza zu seinem Zuständigkeitsbereich.

Für seine unterschiedliche Arbeit, die er sehr schön findet, will er jeweils feste Tage etablieren. Nach Hause fährt Dehne manchmal mit dem E-Bike. „Das Rad hilft mir abzuschalten“, verweist er auf das Leid und schwere Gespräche, die Teil seines Berufs sind.