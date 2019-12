Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Komplott im Rathaus

Die Moderne verleitet zum Sitzen. Vieles kann vom Computer aus erledigt werden. Es gibt Tage, da müsste ich die Redaktion nicht verlassen. Das Klischee vom rasenden Reporter wird mittlerweile aktiv torpediert. Etwa durch die Stadtverwaltung Bad Langensalza.

Zum einen arbeitet dort seit einigen Monaten ein Pressesprecher. Seine Jobbezeichnung steckt im Begriff. Da gibt es einen Mann, der – neben anderen Aufgaben – im Prinzip darauf wartet, dass wir anrufen und ihm Fragen stellen. Dann wuselt er los und liefert meist in kurzer Zeit ausführliche Antworten. Wenn wir uns mal nicht melden, verfasst er selbst informative, eloquent formulierte Pressemitteilungen. Und seit Neuestem werden sogar Stadtratssitzungen im Internet übertragen – so wie in Mühlhausen auch. Statt mich an das mikroskopische Presse-Katzentischchen im Rathaussaal zu setzen, könnte ich die Sitzungen vom Sofa verfolgen.

Ich wittere ein Komplott. Früher musste die Presse gewieft und auf Zack sein, um an Infos zu kommen. Und heute? Bad Langensalza ist Presse-Schlaraffenland. Wir sollen träge gemacht werden. Ich hab’s durchschaut! Aber nicht mit mir! Ich mache mich ran … gleich wenn ich die neue Pressemitteilung gelesen, meinen Kakao getrunken und Schuhe angezogen habe.