Kreistag beschließt über Bootscamp Mirow in Bad Langensalza

Unstrut-Hainich-Kreis. Öffentliche Sitzung in der Mühlhäuser Berufsschule.

Eigentlich sollte der Kreistag ab April im neuen Domizil im Barbaraheim der ehemaligen Görmar-Kaserne tagen. Doch die nötige Sanierung ist offenbar noch nicht beendet. So kommt das Gremium am Montag, 25. April, um 16 Uhr wie bisher im Audimax der Berufsschule in Görmar zur öffentlichen Sitzung zusammen.

Auf der Tagesordnung steht auch ein Beschluss zum Bootscamp Mirow. Für das sollte eigentlich ein Erbbaurechtsvertrag mit dem Kulturverein Stadtmauerturm Bad Langensalza geschlossen werden. Der aber kam nicht zustande. Darum soll der Kreistag den Beschluss dazu aufheben und stattdessen grünes Licht geben für dir Fortsetzung des Mietverhältnisses mit dem Verein für das Bootscamp.