Kriminalpolizei ermittelt in Nordthüringen nach zahlreichen Transporteraufbrüchen

Bad Langensalza/Helbedündorf/Kirchheilingen/Niederorschel. Die Polizei in Nordthüringen ermittelt wegen einer Vielzahl von Autoaufbrüchen. Nach Angaben der Beamten haben Unbekannte seit Mitte des Monats insgesamt acht Firmenfahrzeuge aufgebrochen.

Die Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt seit vergangenem Mittwoch zu zahlreichen Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen, bei denen Unbekannte Werkzeuge gestohlen haben.

Die Täter sind zwischen dem 17. und dem 19. April in insgesamt acht Transporter eingebrochen. Sie erbeuteten verschiedene Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Bohrhammer oder Schleifwerkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Geldbetrag geschätzt. Die Täter waren in Bad Langensalza, in der Oostkampstraße, in den Ortsteilen Deuna und Gerterode, Kirchheilingen und Keula aktiv.

Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die sich in den genannten Ortschaften verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

