Künstler im Unstrut-Hainich-Kreis: Wir sind systemrelevant

Katja Bark aus Craula entwarf das Plakat "Ohne Kunst und Kultur wird’s still". Diese Maxime ist gerade bundesweit zu hören und zu lesen und kritisiert den Umgang mit der Kulturszene während der Pandemie.

Unstrut-Hainich-Kreis. Das gebremste öffentliche Leben in der Pandemie trifft auch Kulturschaffende hart. Doch sie äußern auch Verständnis für die Maßnahmen.

Im Schaukasten des Burgtheaters in Bad Langensalza, wo sich normalerweise ein Filmposter an das andere reiht, fällt seit einigen Tagen ein ungewöhnlich gestaltetes Plakat ins Auge. Darauf zu sehen ist eine in Blau gehaltene Figur mit deprimierter Mimik. Darüber steht: „Ohne Kunst & Kultur wird’s still“.