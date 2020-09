Kulturverein Stadtmauerturm erhält mehr Rechte fürs Bootscamp Mirow

Bootscamp Mirow: Das Grundstück in Mecklenburg-Vorpommern bleibt weiter im Besitz des Unstrut-Hainich-Kreises, dem Verein werden aber mehr Kompetenzen in der Gestaltung und Unterhaltung des Areals zugestanden.

Der Kulturverein Stadtmauerturm erhält ein Erbpachtrecht für das Bootscamp Mirow. Das hat der Kreistag am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen.

Das Grundstück in Mecklenburg-Vorpommern bleibt dabei im Besitz des Unstrut-Hainich-Kreises. Das Erbbaurecht gesteht dem Verein aber mehr Kompetenzen in der Gestaltung und Unterhaltung des Areals zu. Monatlich wird der Verein 780 Euro zahlen. Mit dieser Entscheidung drücke der Kreis dem Kulturverein seine Wertschätzung für die Arbeit der letzten Jahre aus, so Kreistagsvorsitzender Thomas Kretschmer (CDU).