Kunst, Konzerte, Workshops – Diskussion um gemeinsames Kulturquartier in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Verschiedene Akteure aus der Kulturszene wollen den Austausch verbessern und ihre Kräfte bündeln. Wäre das ein Ansatz für ein altes Bauerngehöft in der Altstadt?

Kurze Kommunikationswege, klare Absprachen zu Veranstaltungen, mit gebündelten Kräften mehr bewegen. Das ist die Quintessenz eines Treffens, das am Dienstag im Zentrum für Kunst und Humanität in der Bergstraße stattfand. In dem kreativen Domizil der Fotografin und Buchautorin Maren Krings trafen sich unter anderen Friedrich Berger (Erprobungsraum), Sandra Czerniak (Citymanagement), Juliane Döbel (Kunstwestthüringer), Sabine Hilbig (Stadtverwaltung), Michael Luick-Thrams (Haus der Spuren) und Stefan Schuchardt (städtische Museen). Eingeladen hatten Maren Krings und Michael Luick-Thrams, die die Kulturszene in Bad Langensalza zu mehr Kooperation animieren wollen.

Ähnlich wie Michael Luick-Thrams heute, war Maren Krings Anfang der 2000er-Jahre Hansdampf in allen Gassen in Bad Langensalza. Unter dem Motto „We Art“ regte sie mit verschiedenen künstlerischen Aktionen Diskussionen an und brachte Menschen in Kultur-, Kreativ- und Sportworkshops zusammen. In den vergangenen Jahren widmete sie sich vollständig einem Buchprojekt zum Thema Hanf und trat öffentlich wenig in Erscheinung. Dennoch ist ihr an der Kultur in ihrer Heimatstadt gelegen. „Kunst hat die Fähigkeit, Dinge anzustoßen und zu bewegen, wo die Politik nichts erreicht“, sagte sie. Alleingänge seien ihre Sache nicht. Die Pandemie habe die Menschen separiert, nun müsse man wieder enger zusammenrücken. Kulturell bleibe in Bad Langensalza viel Potenzial ungenutzt.

Idee: Anwesen Unterm Berge 29 als Kulturquartier

Michael Luick-Thrams warf die Vision eines Bad Langensalzaer Kulturquartiers in die Diskussionsrunde. „Schauen Sie sich um. Maren Krings Zentrum und das Apothekenmuseum in der Bergstraße, das Haus der Spuren Unterm Berge, der BUND in der Burggasse, der Kunstwestthüringer in der Dryburg, gegenüber das Burgtheater, dazu das Stadtmuseum und das Kultur- und Kongresszentrum. Warum nutzen wir nicht gemeinsam den Kaiserhof als Veranstaltungsort“, sagte er. Dort könnte es täglich wechselnde kulturelle Angebote geben.

Für das Anwesen Unterm Berge 29, den Kaiserhof, braucht es Nutzungsideen. Könnte hier ein Kulturquartier entstehen? Foto: Klaus Wuggazer

Mit dem Kaiserhof bezieht er sich auf das leerstehende Anwesen Unterm Berge 29. Der einstige Bauernhof ist Eigentum der Familie Kaiser. Anfang Mai führte die Initiative der Leergut-Agenten durch das weitläufige, denkmalgeschützte Objekt, um Nutzungsideen zu sammeln. Zu dem Grundstück gehört neben Wohn- und Wirtschaftsgebäuden auch eine große Wiese mit Ausblick auf die Dryburg und die Türme der Markt- und Bergkirche sowie des Rathauses.

Bertram Schiffers von der Internationalen Bauausstellung sagte während des Treffens, dass es für das Anwesen alternative Ideen brauche. Mit Aspekten wie Wirtschaftlichkeit oder Rendite brauche man hier nicht anzufangen, das werde niemals aufgehen. Laut Michael Luick-Thams ist die Familie der Idee eines Kulturquartiers nicht abgeneigt. Offen ist die Frage der Umsetzung, vor allem aus finanzieller Sicht. Ohnehin sei das Thema der Geldakquise für viele Kulturschaffende ein Zeitfresser. Ein gemeinsamer Förderverein könne hier Abhilfe schaffen.

Museumsleiter Stefan Schuchardt begrüßte den Aufruf zu mehr Austausch in der Kulturszene der Stadt. „Kooperationen sind wichtig. Alles alleine zu stemmen funktioniert nicht“, sagte er. Im Stadtmuseum will er beispielsweise Künstlerworkshops realisieren – von der Fotografie bis zum Töpfern. Auch schwebt ihm vor, Bilder aus dem Nachlass von Rolf Dieß den Werken von Gegenwartskünstlern aus der Region gegenüberzustellen.

Sabine Hilbig, in der Stadtverwaltung unter anderem für Kultur zuständig, sagte, dass die Idee grundsätzlich gut sei. Ob es für ein besseres Kulturangebot ein separates Gebäude brauche, sei dahingestellt. Zudem falle die Stadt als Geldgeberin aus. Kultur habe gegenüber den Pflichtaufgaben einer Kommune nun mal eine nachrangige Stellung im Haushalt. Die Finanzsituation werde sich in den kommenden Jahren kaum verbessern. Auch personell sei das Kulturamt nicht breit aufgestellt. Doch die Kommunikation der Akteure untereinander könne verbessert werden, allein wenn es um die Abstimmung von Veranstaltungen gehe.

Pfarrer Friedrich Berger schlug einen regelmäßigen Stammtisch der Kulturschaffenden vor, bei dem es nicht nur um Austausch sondern um konkrete Projekte gehen solle. Dieser könne jedes Mal an einem anderen Ort stattfinden, um das Verständnis für die Arbeit der anderen zu fördern.