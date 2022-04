Kunstpause im Stadtmuseum Bad Langensalza verschoben

Bad Langensalza. Gemeinsame Besprechung eines Gemäldes von Rolf Dieß sind wieder ab dem 28. April möglich.

Die „Kunstpause“ im Stadtmuseum, die für den 21. April geplant war, wird auf die nächste Woche, 28. April, 17 Uhr, verschoben. In der Veranstaltung wird innerhalb von 20 Minuten jeweils ein Gemälde aus der Sonderausstellung „Vom Gegenständlichen zum Abstrakten – Menschendarstellungen in Form und Farbe“ von Rolf Dieß gemeinsam besprochen. 15 Personen können teilnehmen. Der Eintritt kostet 4 Euro, 3 Euro ermäßigt, plus 2,50 Euro für die Sonderführung.