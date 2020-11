Das Jugendforum Unstrut-Hainich-Kreis will mit einem Kurzfilm weitere Mitstreiter gewinnen. In den vergangenen Tagen waren Mitarbeiter des Trägervereins Zwischenwelten (Zwiwel) und demokratisch aktive Jugendliche an verschiedenen Orten in Bad Langensalza für die Aufnahmen unterwegs.

Zuvor haben die jungen Männer und Frauen gemeinsam mit der Mühlhäuser Theaterwerkstatt 3K am Drehbuch gefeilt. „Es werden verschiedene Themen wie Umweltbewusstsein, Toleranz, demokratische Mitbestimmung in dem Film behandelt. Die Geschichte ist, dass die Jugendlichen auf dem Weg zum Forum verschiedene Beobachtungen machen, die sie dann im Forum besprechen“, erklärt die Sozialarbeiterin Lea Zöller. Fertiger Film soll etwa drei Minuten lang sein Am Bad Langensalzaer Bahnhof wurden unter anderem Szenen mit weggeworfenen Kaffeebechern gedreht, die die Jugendlichen entnervt auflesen. Weitere Drehorte sind die Golken-Quellen, das Bad Langensalzaer Rathaus und der Zwiwel-Garten. Sind alle Szenen im Kasten, vertont und geschnitten, soll der Film etwa drei Minuten lang sein. Veröffentlicht wird er dann im Internet auf der Instagramseite des Jugendforums, auf der Zwiwel-Seite und auf der Videoplattform YouTube. Angedacht sei auch, das fertige Werk im Kino zu zeigen. Das Jugendforum soll Jugendlichen im Alter von 12 bis 27 Jahren eine Plattform für ihre Ideen und Wünsche geben und zur demokratischen Mitbestimmung anregen. Für die Projekte steht jährlich ein Budget von 6000 Euro zur Verfügung. Monatliches Treffen im Jugendcafé in der Dryburg „Momentan treffen wir uns ein Mal im Monat im Jugendcafé in der Dryburg. Wir wollen auch das Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen nutzen, um nicht immer nur an einem Ort zu sein. Auch Jugendliche, die nicht beim Forum aktiv sind, können ihre Wünsche einbringen und einen Antrag schreiben. Das Projekt wird dann im Forum besprochen“, so Lea Zöller. Hinter dem Jugendforum steht die lokale Partnerschaft für Demokratie im Unstrut-Hainich-Kreis. Kontakt zum Forum unter Telefon: 0157/352 2496