Landtagsabgeordnete aus Unstrut-Hainich sortieren sich

Zwei Sitzungen des neuen Thüringer Landtags gab es bereits. Unter den 90 Mitgliedern gibt es erfahrene Abgeordnete und Frischlinge. Cordula Eger (Linke), Lars Schütze (AfD) und Jonas Urbach (CDU) vertreten den Unstrut-Hainich-Kreis in Erfurt. Für alle drei ist es die erste Amtszeit, die offiziell am 27. Oktober begann.

Die vergangenen Wochen waren vor allem von organisatorischen Dingen geprägt. Das fängt bei der Zuweisung und Einrichtung des Landtagsbüros an, geht weiter mit der Suche eines Wahlkreisbüros in der Heimatregion und hört mit Fraktions- und Ausschusssitzungen noch lange nicht auf.

Landtagsarbeit bietet neue Perspektiven

Cordula Eger beschreibt ihre ersten Schritte als interessantes Erlebnis. Denn die Abläufe im Landtag sind ihr nicht fremd. Von 2004 bis 2019 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fraktion Die Linke im Bereich Gesundheit, Familie und Soziales tätig. „Als Referendarin sind Landtagssitzungen etwas anderes. Jetzt bin ich selbst auf die Zuarbeiten der Mitarbeiter angewiesen. Es ist eine andere Perspektive.“

Die Stimmung im großen Plenum sei eine Mischung aus gespannter Konzentration und lockerer Vorfreude auf das Kommende. Auch in den Fraktionssitzungen sei die Neugier der Neuankömmlinge spürbar. Es fänden sich viele erfahrene Kollegen, die bei Fragen parat stünden.

Lars Schütze (AfD) während der konstituierenden Sitzung des Landtags. Foto: Sascha Fromm

„Ich persönlich finde die Arbeit im Wahlkreis sehr viel schwieriger. Denn diese habe ich bisher nicht kennengelernt, habe keinen Überblick, was es vor Ort zu leisten gilt. Wie bleibe ich am besten mit den Menschen in Kontakt? Wo gibt es Räume für ein Wahlkreisbüro? Wie organisiere ich die Mitarbeiter? Auf einen Schlag bin ich Arbeitgeberin“, sagt Cordula Eger. Da sei die Zuteilung des Büros im Landtag simpler gewesen – sie habe ihr bisheriges Domizil behalten dürfen.

AfD und CDU noch ohne feste Büros

Für Lars Schütze gestaltet sich dieser Punkt nach Informationen eines seiner Mitarbeiter bisher als schwierig. So seien der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag noch immer keine Büros zur Verfügung gestellt worden. Im künftigen Wahlkreisbüro werde derzeit noch gebaut. Es soll Anfang des kommenden Jahres öffnen. Zur Zeit sei Lars Schütze, ähnlich wie die anderen Landtagsmitglieder, vor allem mit nicht öffentlichen Fraktions-, Arbeitskreis- und Ausschuss-Sitzungen beschäftigt.

Jonas Urbach muss sich derzeit ebenfalls noch mit organisatorischen Fragen beschäftigen. Denn auch für die CDU-Fraktion stehe noch nicht fest, welche Büros im Landtag sie beziehen werde. „Das geht nur holprig voran. Dafür braucht es Absprachen zwischen den Fraktionen und der Landtagsverwaltung. Wir haben zwar Räume, aber noch keine festen. Anfang des Jahres soll das geklärt sein“, sagt Jonas Urbach.

Der CDU-Abgeordnete Jonas Urbach ist einer von 14 Schriftführern im Landtag. Foto: Alexander Volkmann

Die ersten Sitzungen des Landtages seien spannend gewesen, auch wenn er sich als Landesgeschäftsführer der Jungen Union früher schon im Dunstkreis des Parlaments bewegt habe. Als einer von 14 Schriftführern saß Jonas Urbach unter anderem bei der Wahl der Parlamentspräsidentin vorne im Präsidium und rief die Abgeordneten namentlich zur Stimmabgabe auf, war also gleich mitten im Geschehen.

Jonas Urbach ist einer von fünf neuen Abgeordneten der 21 Sitze umfassenden CDU-Fraktion. Zur ersten Orientierung habe es unter anderem Treffen mit dem Fraktionschef Mike Mohring gegeben. „Außerdem kann ich auf die Hilfe meiner Vorgängerin Elke Holzapfel zurückgreifen, die nach wie vor im Wahlkreisbüro ein- und ausgeht“, sagt Jonas Urbach. Dort ist er seit gut vier Wochen für die Wähler präsent.