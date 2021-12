Bei stimmungsvoll beleuchteter Innenstadt können die Menschen der Region bei der langen Einkaufsnacht in Mühlhausen Weihnachtsgeschenke kaufen.

Lange Einkaufsnacht in Mühlhausen

Mühlhausen. Zu einem Bummel durch die Mühlhäuser Innenstadt lockt die lange Einkaufsnacht am 3. Dezember bis 21 Uhr.

Stimmungsvoll beleuchtet wird sich die Mühlhäuser Innenstadt am Freitag, 3. Dezember, zur langen Einkaufsnacht präsentieren. Die teilnehmenden Händler und Gastronomen bereiten bis 21 Uhr kleine adventliche Aktionen und Überraschungen vor.

„Unsere Mühlhäuser Händlerinnen und Händler sind für Sie da. Unterstützen Sie sie, in dem Sie die Weihnachtseinkäufe lokal erledigen“, so Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Die Einkaufsnacht bietet zugleich die Gelegenheit, Stempel für das Händlergewinnspiel „Mühlhäuser Weihnachtswichteln“ zu sammeln. Zum 4. Mal organisiert das Stadtmarketing mit dem Verein Zurück in die Mitte das Gewinnspiel. Teilnehmende Geschäfte haben das rote Weihnachtswichtel-Plakat.