Langensalza, Landgemeinde, eigenständig: Schönstedt widmet sich Gebietsreform

Schönstedt. Der Gemeinderat will sich nicht erneut überrumpeln lassen und die Fusion mit Bad Langensalza oder der Landgemeinde besprechen.

In ihrer nächsten Sitzung wollen sich die Schönstedter Ratsmitglieder eingehend mit der Gebietsreform beschäftigen. Darüber verständigte sich der Gemeinderat am Donnerstagabend. Konkret geht es für Schönstedt um die Frage, ob die Gemeinde weiter eigenständig bleiben will oder unter welchen Bedingungen sie sich der Landgemeinde Unstrut-Hainich oder der Stadt Bad Langensalza anschließt.