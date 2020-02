Das Büro am Kornmarkt 13 soll am Montag, 17. Februar, öffnen. Im Bild ist Cordula Eger (rechts) mit ihrer Mitarbeiterin Gabriele Méresse.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linke-Büro in Bad Langensalza öffnet nach Angriff

Die Linke-Landtagsabgeordnete Cordula Eger wird ihr Wahlkreisbüro in Bad Langensalza am kommenden Montag, 17. Februar, offiziell eröffnen. Diesen Termin nannte sie am Montag. Ursprünglich sollte das Büro schon am 20. Januar öffnen. Doch in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar warfen Unbekannte einen Metallpoller durch die Schaufensterscheibe am Kornmarkt. Die Abgeordnete sprach damals von einem Anschlag, von dem sie sich aber nicht unterkriegen lassen wolle. Die Eröffnung beginnt um 16 Uhr.

Cordula Eger wurde bei der Wahl Ende Oktober in den Thüringer Landtag gewählt und vertritt dort den Wahlkreis 9 rund um Bad Langensalza. Neben dem Büro in Bad Langensalza hat sie ein weiteres Domizil in Mühlhausen. Hier übernahm sie die Räume ihres Vorgängers Jörg Kubitzki in der Görmarstraße.